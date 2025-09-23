В Новороссийске проверяют сообщение о массовом отравлении в ресторане
В Новороссийске проводится проверка по факту возможного массового отравления посетителей ресторана в пригороде города. Об этом «АиФ-Юг» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным очевидцев в соцсетях, 20 сентября в заведении проходили поминки, после которых 16 человек почувствовали себя плохо. Сообщается, что причиной могла стать рыба, подававшаяся в меню.
Как пишут пользователи, среди пострадавших оказались дети, одному из которых потребовалась помощь скорой. Администрация ресторана якобы на связь не выходит. В полицию и Роспотребнадзор было направлено заявление.
В региональном главке МВД уточнили, что заявление об отравлении поступило только от одного человека. Материал зарегистрирован, проводится проверка.