В Новороссийске проверяют сообщение о массовом отравлении в ресторане

В Новороссийске проводится проверка по факту возможного массового отравления посетителей ресторана в пригороде города. Об этом «АиФ-Юг» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным очевидцев в соцсетях, 20 сентября в заведении проходили поминки, после которых 16 человек почувствовали себя плохо. Сообщается, что причиной могла стать рыба, подававшаяся в меню.

Как пишут пользователи, среди пострадавших оказались дети, одному из которых потребовалась помощь скорой. Администрация ресторана якобы на связь не выходит. В полицию и Роспотребнадзор было направлено заявление.

В региональном главке МВД уточнили, что заявление об отравлении поступило только от одного человека. Материал зарегистрирован, проводится проверка.

Анна Гречко