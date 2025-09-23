За год число МФО на Кубани снизилось почти на треть

В Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано девять микрофинансовых организаций, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в регионе действует 211 подразделений МФО, в том числе зарегистрированных за пределами края, пишет Business FM Краснодар со ссылкой на данные Южного ГУ Банка России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сокращение числа компаний наблюдается по всей стране. По данным регулятора, рынок в основном покидают небольшие игроки, не выдерживающие конкуренции с крупными организациями и не соответствующие требованиям регулятора.

Вячеслав Рыжков