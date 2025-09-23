Глава Краснодара переуступил мандат исполнительному секретарю отделения «ЕР»
Глава Краснодара Евгений Наумов, возглавлявший партийный список «Единой России» на прошедших выборах депутатов Гордумы краевой столицы, отказался от мандата. Решением избиркома мандат перешел депутату Гордумы 7-го созыва, исполнительному секретарю отделения «ЕР» в Краснодаре Роману Баранову, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Исполнительным секретарем Краснодарского местного отделения «Единой России» Роман Баранов стал в октябре 2024 года. В рамках политсовета его представил Евгений Наумов.
Членом партии господин Баранов является с 2006 года. Кроме того, он руководил городским отделением «Молодой гвардии "ЕР"». Возглавлял штаб общественной поддержки партии по работе с молодежью, руководил Советом молодых депутатов при Гордуме. С 2020-го является депутатом городской думы.
В деловой сфере Роман Баранов выступает бенефициаром ООО «СтройКрафт», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2024 году составила 337 тыс. руб.