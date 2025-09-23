В Багаевском районе на 645 га установили карантинную зону

На территории Багаевского района в Ростовской области установили карантинную фитосанитарную зону из-за очага амброзии. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из приказа ведомства, площадь зоны вблизи станицы Багаевской составляет 645,5 га. Из них площадь очага – 111 га, буферную зону устанавливает 534 га. Ранее «Ъ-Ростов» писал, на территории Азова обнаружили очаг сорняка повилики на общей площади в почти 252 га.

На территориях, где обнаружены очаги карантинного сорняка, действует запрет на вывоз и продажу продукции без карантинного сертификата. Документ должен подтверждать отсутствие живых семян повилики на основе лабораторных исследований. Зараженные участки нельзя использовать для производства семенного материала. Запрещено скармливать животным и птицам зерно, сено и солому, содержащие жизнеспособные семена сорняка. После начала плодоношения повилики на таких территориях нельзя пасти скот. Действуют ограничения на применение неперепревшего навоза с семенами сорняка в качестве удобрения. Почву и грунт из очагов заражения запрещено вывозить за пределы зоны, использовать для парников или выбрасывать отходы в водоемы и на свалки.

Константин Соловьев