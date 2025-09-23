По М-4 «Дон» летом совершалось около 40 тысяч проездов в сутки

За летние месяцы автомобилисты совершили свыше 137 млн поездок по скоростным трассам «Автодора». Наибольшим спросом пользовались М-11 «Нева», М-12 «Восток» и М-4 «Дон», а также новая дорога А-289 Краснодар — Керчь, позволяющая добраться до Крымского моста менее чем за два часа, сообщила пресс-служба госкомпании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 июня по 31 августа трафик на М-12 «Восток» вырос на 8% к уровню прошлого года: среднесуточная интенсивность составила 14,6 тыс. проездов, пик пришелся на 12 июня — 24,9 тыс. машин. На участке Москва — Электроугли показатель достигал 45,1 тыс. проездов в день, а пиковым днем стало также 12 июня, когда было зафиксировано 65,2 тыс. автомобилей. С момента открытия трассы в декабре 2023 года по ней проехали более 45 млн раз.

Максимальный прирост движения — до 43% — отмечен на участке М-12 около Казани, чему способствовало открытие в июле новой линии Дюртюли — Ачит, связавшей Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Там среднесуточная интенсивность достигла 7,5 тыс. проездов, а в пиковый день, 16 августа,— 9,5 тыс.

По трассам М-11 и М-4 показатели летом в среднем остались на уровне прошлого года: около 20–21 тыс. и 40 тыс. проездов в сутки соответственно. При этом на отдельных участках зафиксирован рост. Так, движение по Дальнему Западному обходу Краснодара увеличилось на 20%, более чем до 18 тыс. машин в сутки, а новый обход Твери на М-11 показал средний трафик 16,6 тыс. автомобилей в день.

Рекордными днями по интенсивности стали 12 июня для М-11, когда трассой воспользовались 38,2 тыс. автомобилей, и 16 августа для М-4, где зафиксировано 58,7 тыс. проездов.

Дорога А-289 также показала высокий спрос: в среднем 19,6 тыс. проездов в сутки, а максимальное значение — 31,7 тыс. автомобилей — пришлось на 17 августа.

Вячеслав Рыжков