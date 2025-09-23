В Новороссийске с начала года в ДТП погибли 20 человек

За восемь месяцев 2025 года в Новороссийске произошло 201 ДТП, в которых погибли 20 человек и пострадали 215. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Основными причинами аварий в этом году стали несоблюдение очередности проезда, превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции и правил перестроения. Водители также совершали выезд на полосу встречного движения.

Дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения в этом году зарегистрировано вдвое меньше, чем в 2024 году. С начала года произошло 10 таких аварий, в которых пострадали 13 человек и один погиб.

В результате ДТП с участием пешеходов по вине водителей пострадали 36 человек, трое из них погибли. Пешеходы стали виновниками 19 ДТП, четверо из них погибли. С участием детей зарегистрировано 26 ДТП, один несовершеннолетний скончался.

Алина Зорина