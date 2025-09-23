В Цимлянске и трех соседних населенных пунктах отключат воду на один день
По причине подключения водовода по ул. Краснознаменной в Цимлянске 24 сентября в городе будет приостановлено водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С 5:00 до 21:00 будет временно остановлено водоснабжение Цимлянска, поселка Саркел, хутора Крутого и станицы Красноярской.
Работы будет вести ГУП РО «УРСВ». Для жителей организуют подвоз воды по заявкам.