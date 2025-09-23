В Ростове однокомнатные квартиры занимают 57% рынка новостроек

На рынке новостроек Ростова-на-Дону однокомнатные квартиры составили 57% от общего числа предложений в августе 2025 года. При этом трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры были представлены в ограниченном количестве, что создало острый дефицит для семей, нуждающихся в больших жилых площадях. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Большая часть предложений сосредоточена в сегменте однокомнатных квартир, которых на рынке насчитывается более 4 тыс., что в три раза больше общего числа двухкомнатных, трехкомнатных и многокомнатных квартир, общее количество которых составляет 1,8 тыс.

Количество двухкомнатных квартир на рынке оказалось в 3,5 раза меньше, чем однокомнатных — всего 1,3 тыс. В сегменте трехкомнатных квартир доступно лишь 546 вариантов. На рынке квартир с четырьмя и более представлено всего 47 вариантов.

При этом в Ростове представлено почти 1,2 тыс. студий средней площадью 24 кв. м. По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что застройщики ориентируются на максимально доступный сегмент.

Наталья Белоштейн