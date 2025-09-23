В Железноводске археологи раскопали курганы ради спасения артефактов

Археологи раскопали пять курганных могильников близ Железноводска и нашли скелеты, утварь и украшения. Работы проводил экспедиционный отряд ООО «НИИ „СевКавАрхеология“» по заказу краевого Управления по сохранению и охране объектов культурного наследия, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СК по сохранению и охране объектов культурного наследия Фото: Управление СК по сохранению и охране объектов культурного наследия

Раскопки шли на объектах «Железноводск-1», «Железноводск-2», «Железноводск-3», «Железноводск-4» и «Железноводск-5», которые оказались под угрозой уничтожения из-за хозяйственной деятельности. Археологи исследовали насыпи, погребения, ритуальные комплексы и прилегающую территорию. Они установили, что могильники относятся к разным эпохам: от среднего бронзового века, датируемого примерно XVII–XVI веками до нашей эры.

По словам специалистов, подобные находки позволяют уточнить социальный и культурный облик жителей Северного Кавказа за три тысячи лет.

Станислав Маслаков