В Самарской области столкнулись грузовик и поезд на железнодорожном переезде

Во вторник, 23 сентября, в 08:35 (MSK+1) на железнодорожном переезде между станциями Жигули — Томылово произошло ДТП с участием грузового автомобиля и грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, в ДТП пострадавших нет. Пассажиры, локомотивная бригада поезда и водитель автомобиля за медицинской помощью не обращались. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Руфия Кутляева