В Ессентуках на 15 улицах планово отключат электричество

В Ессентуках сегодня, 23 сентября, проведут плановые ремонтные работы на четырех трансформаторных подстанциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы приведут к временному отключению электроснабжения на 15 улицах.

До 12:00 будут ремонтировать трансформаторную подстанцию №129. Без электричества останутся улицы Кисловодская (дома 151-167), Большевистская (1-17, 2-18) и переулок Школьный (2-24, 1-21). В это же время запланирован ремонт подстанции №127. Отключения затронут улицу Кольцевая (дома 112-192) и переулок Речной (2-32).

С 13:00 до 17:00 энергетики займутся подстанцией №109. Электроснабжение будет приостановлено на улицах Маркова (14-34, 11-33), Урицкого (50-58, 45-51), Баррикадная (1-37), Свободы (48-62, 43) и в переулке Пешкова (3-9, 4-12). С 14:00 до 17:00 пройдут работы на подстанции №97. Отключения коснутся улицы Разумовского (дом 16) и санатория им. Калинина.

Константин Соловьев