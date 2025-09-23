Во Владикавказе завершили благоустройство набережной Терека в районе улицы Колка Кесаева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подрядчик привел в порядок территорию площадью в 1,6 тыс. кв. м. На набережной уложили новую брусчатку, установили бордюры и опоры освещения. Зону отдыха отремонтировали в едином стиле с участком набережной в районе улицы Зои Космодемьянской.

«Локация пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы. Ежедневно здесь можно встретить как молодежь, так и представителей старшего поколения», — отметил глава республики.

Константин Соловьев