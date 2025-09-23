В Челябинской области 1 октября запустят сирены

В первый день октября в Челябинской области пройдет проверка системы оповещения населения с запуском электросирен. Мероприятие запланировано с 10 до 14 часов, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона.

1 октября в населенных пунктах Южного Урала электрические сирены и громкоговорители, установленные на крышах зданий и территории предприятий, будут транслировать единый сигнал «Внимание всем!». Он существует для оповещения населения в случае возникновения или угрозы чрезвычайной ситуации. В ходе проверки в теле- и радиоэфире будет транслироваться соответствующая и информация.