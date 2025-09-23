Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье за сутки в ДТП один человек погиб, шестеро пострадали

В Ставропольском крае накануне, 22 сентября, на дорогах произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

В ДТП пострадали шесть человек, один участник дорожного движения погиб. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе от управления отстранили 25 водителей с признаками опьянения, один из них управлял транспортом в состоянии опьянения повторно.

Константин Соловьев

