На Дону прогнозируют облачность, преимущественно без осадков

В Ростовской области сегодня, 23 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Ночью и утром в области прогнозируют туман. Ветер южной четверти достигнет скорости в 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится от +10° до +15°, местами до +5°. Днем температура поднимается от +26° до +31°.

Местами в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а местами местами в северо-западных, северо-восточных, центральных районах — высокая пожароопасность (4 класс).

Константин Соловьев