В аэропорту Челябинска отменили два рейса в Москву

В челябинском аэропорту отменили вылет двух самолетов в Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло. Причиной стали временные ограничения, которые вводились в аэропорту Шереметьево 22 сентября.

Самолеты должны были отправить в Москву 23 сентября в 12:30 и 16:20. Оба рейса выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что с восьми вечера 22 сентября в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов из-за угрозы атак беспилотников. Их сняли в полночь 23 сентября.

Ольга Воробьева