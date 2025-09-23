В Кисловодске табун лошадей отправили на штрафстоянку

На улицах Кисловодска нашли блуждающий табун лошадей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Около 50 голов отправили на штрафстоянку. Собственника табуна установили, в отношении него могут составить протокол об административном нарушении и привлечь его к штрафу.

«Уважаемые собственники скота, неужели не стыдно от такого хамского отношения к городу и его жителям? Да и к лошадям тоже. Будем думать над усилением ответственности», — написал Евгений Моисеев.

Константин Соловьев