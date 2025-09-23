В Магнитогорске завели уголовное дело после наезда электросамокатчика на ребенка

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан) после травмирования ребенка из-за наезда электросамоката в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, вечером 19 сентября 14-летний водитель электросамоката Urent двигался по внутриквартальному проезду около дома №142 по проспекту Карла Маркса. Подросток сбил восьмилетнего мальчика, гулявшего с мамой. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие аварии.

Виталина Ярховска