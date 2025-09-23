Производители марихуаны предстанут перед судом в Красноярском крае

Следствие завершило расследование уголовного дела о «культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» (ч. 1 ст. 231 УК РФ), а также «производстве, сбыте или пересылке наркотических средств» (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) в Дивногорске. Об этом сообщил Telegram-канал полиции Красноярского края.

Согласно материалам дела, двое злоумышленников арендовали четыре квартиры для организации подпольных лабораторий по выращиванию наркосодержащих растений, приобрели грунт, семена конопли, удобрения и терморегулирующее оборудование. Полиция изъяла 6 кг конопли, более 1 кг марихуаны и оборудование на сумму более 1,5 млн руб.

Фигуранты дела заключены под стражу, отметили в правоохранительном ведомстве.

Михаил Кичанов