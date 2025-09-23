В Челябинске возбудили дело из-за врачебной ошибки

Следственные органы Челябинска возбудили уголовное дело из-за причиненного медработниками тяжкого вреда здоровью пожилой пациентки. Сейчас она находится в вегетативном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 12 и 13 марта этого года медработники городской клинической больницы №3 не исполнили надлежащим образом свои обязанности, что «повлекло наступление тяжких последствий для здоровья» 61-летней пациентки. Подробности произошедшего не раскрываются.

Следователи изъяли документацию в больнице и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Они также допрашивают свидетелей. Следствие оценит действия врачей.

Ольга Воробьева