В Новосибирске задержаны иностранцы, организовавшие канал незаконной миграции

Иностранцы, организовавшие канал незаконной миграции, задержаны в Новосибирске. От следствия они хотели скрыться у себя на родине, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России. В оперативных мероприятиях также участвовали сотрудники Камчатского и Сахалинского управлений ведомства.

По материалам дела, трое подозреваемых, также находившихся в России незаконно, оформляли приезжим фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в РФ свыше установленного срока. Подложные бумаги иностранцы использовали для работы на строительных объектах Камчатского края.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц). Легализованные ими иностранцы также задержаны, помещены в центр временного содержания. Против них выдвинуто обвинение в использовании заведомо подложного документа (ст. 327 УК России).

Илья Николаев