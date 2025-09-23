Экс-директору «Монтаж Строя» изменили меру пресечения на арест до конца декабря

Советский райсуд Красноярска изменил меру пресечения экс-руководителю ООО «Монтаж Строй» Павлу Носовко с подписки о невыезде на арест. Фигуранта дела поместили в СИЗО до 21 декабря. Ему вменяют злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2014-го по 2017 год застройщик создал сеть фирм-однодневок, через которые заключал договоры долевого участия на строительство жилья в Красноярске, Сосновоборске и Дивногорске. Руководитель компании получил средства более чем от 700 семей, однако жилье не было достроено.

Ущерб следствием оценивается более чем в 1,1 млрд руб.

Александра Стрелкова