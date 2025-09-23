Хоккеисты «Сибири» уступили «Северстали» на своей площадке

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» 22 сентября принимала череповецкую «Северсталь». Исход матча во многом был предрешен в первом периоде, который новосибирцы уступили 0:3.

Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь»

В дальнейшем канадский нападающий хозяев Скотт Уилсон провел две шайбы, но этого не хватило, чтобы догнать соперника. Итоговый счет — 2:4. В послематчевом интервью главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев признал, что «мы безобразно начали матч».

После первых шести матчей чемпионата «Сибирь» занимает в конференции «Восток» девятое место. У нее только одна победа, добытая в основное время.

Валерий Лавский