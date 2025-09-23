Кластер креативных индустрий в «Академпарке» начнет работу в 2026 году

В новосибирском «Академпарке» к концу 2026 года планируется открыть кластер креативных индустрий «Медиацентр» площадью 28 тыс. кв. м. Он займет четырехэтажное здание и будет включать студии «Москино» и «Союзмультфильм», а также павильон «Фабрики научного кино», цитирует «ТАСС» руководителя креативного кластера «Академпарка» Ладу Юрченко.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Комплекс под кластер станет частью второй очереди «Академпарка». В июне 2024 года гендиректор технопарка Дмитрий Верховод отмечал, что стоимость оборудования для кинопавильона составит 280 млн руб. Студия будет доступна как местным, так и всероссийским компаниям из области креативных индустрий.

Школы креативных индустрий открываются в регионах России с 2022 года при поддержке Министерства культуры РФ. Планируется, что в 2030 году в стране будут работать более 240 таких школ. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены средства в размере более 1,5 млрд руб.

Лолита Белова