Два исторически ценных здания в Томске выставлены на торги «за рубль»

Впервые на торги «Дом за рубль» в Томске выставлены исторически ценные здания — двухэтажный деревянный дом на переулке Ванцетти, 18, построенный в конце XIX века, и двухэтажный деревянный дом по ул. Кулева, 16, возведенный в 1952 году. «Оба здания являются градоформирующими объектами»,— пояснили в мэрии.

Дом на переулке Ванцетти, площадью более 300 кв. м, предлагается в аренду по начальной цене 117,2 тыс. руб., дом на Кулева, площадью чуть более 260 кв. м — за 100,6 тыс. руб.

Аукцион намечен на 13 октября.

Как сообщили в мэрии Томска, по программе «Дом за рубль» в аренду передано 62 объекта деревянного и каменного зодчества. 18 домов уже восстановлены арендаторами.

