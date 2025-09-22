Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девятый тур

«Сочи»—ЦСКА 1:3

Зиньковский, 39 — Обляков, 58 (пен.), 68 (пен.); Кисляк, 90+6.

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Краснодар» 6 1 2 20:7 19

2. ЦСКА 5 3 1 18:8 18

3. «Балтика» 4 5 0 13:5 17

4. «Локомотив» 4 5 0 20:13 17

5. «Зенит» 4 4 1 15:7 16

6. «Спартак» 4 3 2 14:14 15

7. «Рубин» 4 3 2 13:14 15

8. «Динамо» (М) 3 3 3 12:10 12

9. «Ахмат» 3 3 3 11:11 12

10. «Крылья Советов» 3 3 3 14:16 12

11. «Ростов» 2 3 4 8:12 9

12. «Динамо» (Мх) 2 3 4 5:11 9

13. «Оренбург» 1 4 4 11:16 7

14. «Акрон» 1 4 4 12:14 7

15. «Нижний Новгород» 2 0 7 8:17 6

16. «Сочи» 0 1 8 5:24 1

  • Газета «Коммерсантъ» №174 от 23.09.2025, стр. 12

Новости компаний Все