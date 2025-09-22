Ярославский аэропорт приостановил работу

В ярославском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— добавил господин Кореняко.

Ограничения в ярославском аэропорту вводятся второй раз за день: в первый раз это произошло рано утром, тогда же стало известно о трех сбитых беспилотниках под Ярославлем.

Алла Чижова