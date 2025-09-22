Главные новости за 22 сентября. Новороссийск
Администрация Новороссийска направит почти 80 млн руб. субсидий на модернизацию четырех пляжных территорий в 2026 году. Работы пройдут в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Анапа, Геленджик и Ялта возглавили список средних городов, а Сочи стал лидером среди крупных.
В Новороссийске и Геленджике ограничат подачу воды 23-24 сентября.
«Черноморец» проиграл «СКА-Хабаровск» на выезде со счетом 1:0.
В Новороссийске сгорел архив медколледжа.
В Новороссийске в авариях пострадали два самокатчика.
В Геленджике открыли исторический проект «Императорский маршрут».