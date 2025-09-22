В Ярославле возобновился ремонт проспекта Фрунзе

В Ярославле стартовали ремонтные работы на проспекте Фрунзе на участке от улицы Светлой до Костромского шоссе. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Подрядчик 22 сентября начал демонтировать бордюры. Ремонт предусматривает фрезерование и укладку верхнего слоя асфальтобетона, демонтаж и установку нового бордюрного камня, устройство тротуаров с плиточным покрытием, нанесение дорожной разметки.

Работы рассчитаны на два года. В текущем году они продлятся до 24 ноября, а в 2026 году возобновятся 1 апреля. Контракт на ремонт стоимостью 431 млн руб. заключен с ООО «Профиль-Плюс». Работы на участке от улицы Светлой до Костромского шоссе — это уже третий этап ремонта проспекта Фрунзе.

Алла Чижова