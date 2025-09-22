В Ярославской области за три дня поймали 28 пьяных водителей

В Ярославской области сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие пятницу и выходные дни, с 19 по 21 сентября, выявили 28 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения или отказались от освидетельствования. Трое человек были пойманы повторно в состоянии опьянения за рулем. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Управление автомобилем нетрезвым водителем грозит штрафом в размере 45 тыс. руб. и лишением водительских прав на 1,5-2 года либо административным арестом. Повторное нарушение предусматривает уже уголовную, а не административную ответственность, которая предполагает штраф 200-300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет. Также предусмотрена конфискация авто.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 122 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, что на 3,4% больше показателей аналогичного периода 2024 года. В результате этих происшествий погибли 17 человек.

Алла Чижова