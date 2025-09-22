Гладков предложил создать комиссию по контролю за восстановлением имущества

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания обратился к прокуратуре и полиции с предложением создать комиссию по контролю за восстановлением коммерческого имущества. Она должна будет проводить независимую экспертизу, по итогам которой власти подают заявки в Минсельхоз и Минэк для выделения средств.

«Когда проверим этот год, предлагаю вернуться к тем, что были раньше. Если это будет, как с оборонительными сооружениями, то нашли ошибку, обратились к подрядным организациям, кто не вернул деньги, обратились в суд»,— сказал глава региона.

В конце июля Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Александру Лоренцу разработать проект его распоряжения о создании рабочей группы по дополнительной проверке качества оборонительных сооружений. Губернатор пояснил решение необходимостью усиления контроля не только за выполнением физических объемов, но и за качеством финансовой документации.

Алина Морозова