В Новороссийске обновят четыре пляжа в 2026 году

Администрация Новороссийска направит почти 80 млн руб. субсидий на модернизацию четырех пляжных территорий в 2026 году. Работы пройдут в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Благоустройство запланировано на пляжах Дюрсо, Суджукская коса, Широкая балка и Дельфин. Параллельно ведется работа по усилению безопасности: на пяти пляжных зонах установят 19 камер видеонаблюдения. На эти цели выделено 5,3 млн руб.

В текущем курортном сезоне в городе работали 28 официальных пляжей, соответствующих всем требованиям ГИМС и Роспотребнадзора. Ранее в рамках нацпроекта уже было модернизировано три пляжа на сумму свыше 30 млн руб.