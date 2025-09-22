В Ярославской области ожидается сильный ветер
В некоторых районах Ярославской области в ближайшие три часа ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупредило областное ГУ МЧС.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ветер сохранится до конца суток 22 сентября. Из-за ухудшения погодных условий возможны обрывы линий связи, нарушения в работе коммунальных систем, падение деревьев, обрушение конструкций, увеличение случаев травматизма среди населения.
«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно»,— напомнили в министерстве региональной безопасности.