В Ярославской области ожидается сильный ветер

В некоторых районах Ярославской области в ближайшие три часа ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупредило областное ГУ МЧС.

Ветер сохранится до конца суток 22 сентября. Из-за ухудшения погодных условий возможны обрывы линий связи, нарушения в работе коммунальных систем, падение деревьев, обрушение конструкций, увеличение случаев травматизма среди населения.

«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно»,— напомнили в министерстве региональной безопасности.

Алла Чижова