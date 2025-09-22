В Марий Эл оказали поддержку бизнеса кредитами на 775 млн рублей

В Марий Эл на конец августа 2025 года центр «Мой бизнес» оказал меры поддержки кредитами 310 предпринимателям на сумму 775 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга Марий Эл.

Субъектам малого и среднего бизнеса предоставили микрозаймы на сумму 258 млн руб., 517 млн руб. было привлечено за счет кредитных поручительств.

С помощью региональной программы «Малое и среднее предпринимательство» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» направили 22 млн руб. Финансирование выполнено в полном объеме. Главными целями инвестиций названы рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса в 1,2 раза больше роста ВВП, а также качественный рост компаний.

Марк Халитов