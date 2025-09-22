В Казани стартовали Всероссийские соревнования по стрельбе из лука

В Казани стартовали IV Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации».

В соревнованиях участвуют более 600 спортсменов из 48 регионов страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую область.

Соревнования открыли генеральный прокурор России Игорь Краснов и раис Татарстана Рустам Минниханов. Турнир пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», где разыграют 32 комплекта наград.

Президент Федерации стрельбы из лука России Зоригто Манханов на встрече с журналистами сообщил, что подготовка к турниру началась в феврале. Ранее соревнования проводились в Москве, Московской области и на стадионе «Фишт» в Сочи.

Проведение в Казани соревнований также дало старт строительству нового центра по стрельбе из лука. Его возведут на территории школы олимпийского резерва «Тасма». Сдать объект планируется к началу следующего сезона.

Влас Северин