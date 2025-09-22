Ульяновская область получит 24,7 млн рублей на поддержку МСП-экспортеров

Из резервного фонда правительства России Ульяновской области направят 22,4 млн рублей на организацию работы Центра поддержки экспорта, который помогает бизнесу развивать международные связи. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего 74 регионам выделили 1,5 млрд руб. Средства будут доведены до субъектов в 2025 году. Соседней Самарской области направят 22,4 млн руб., Оренбуржью выделят 29,6 млн руб.

Руфия Кутляева