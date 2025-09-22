Ульяновская область получит 24,7 млн рублей на поддержку МСП-экспортеров
Из резервного фонда правительства России Ульяновской области направят 22,4 млн рублей на организацию работы Центра поддержки экспорта, который помогает бизнесу развивать международные связи. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего 74 регионам выделили 1,5 млрд руб. Средства будут доведены до субъектов в 2025 году. Соседней Самарской области направят 22,4 млн руб., Оренбуржью выделят 29,6 млн руб.