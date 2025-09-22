Аэропорт Сочи совместно с авиакомпаниями налаживает график полетов

Аэропорт Сочи работает над нормализацией расписания вместе с авиакомпаниями после введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным на 15:00 по московскому времени, с начала суток успешно вылетели 97 рейсов, в аэропорту приземлились 92 самолета.

Согласно суточному плану, до конца дня намечено 82 рейса на прилет и 63 на вылет.

«Мы понимаем, что задержки рейсов приносят неудобства пассажирам и делаем все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия ожидания в аэропорту»,— сообщили в аэропорту.

Мария Удовик