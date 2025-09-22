Ярославцы могут сдать накопившуюся мелочь

Жители Ярославской области с 22 сентября по 4 октября могут обменять мелочь на банкноты или зачислить эту сумму на счета. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

«Монетная неделя» пройдет в 45 отделениях 11 банков в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Данилове, Любиме, Мышкине, Переславле-Залесском, Пошехонье, Ростове, Тутаеве и Угличе, а также в магазинах. Для сдачи мелочи потребуется паспорт, принимаются монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Деньги нужно рассортировать по номиналам.

В ходе весенней акции жители области обменяли на купюры и зачислили на свои счета свыше 740 тыс. монет на общую сумму 2,3 млн руб. Монеты после сортировки возвращают в оборот. Они нужны организациям для расчетов с клиентами.

Алла Чижова