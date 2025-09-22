На Кубани загорелись два вагона пригородного поезда

На участке Северо-Кавказской железной дороги между станциями загорелись два вагона электрички, из которых эвакуировали 56 человек. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.

Возгорание произошло около 12:29 на участке между станциями Деревянковка и Албаши. Загорелись два вагона поезда №6702 сообщением Краснодар — Староминская.

В результате инцидента никто не пострадал. Для тушения пожара к месту происшествия направлен пожарный поезд.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорания составила 200 кв. м. До железнодорожной станции Новоминская пассажиров доставил автобус от администрации района.

В 15:27 мск пожар полностью потушили. На месте работали 18 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники.

Алина Зорина