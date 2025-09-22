До трех выросло число пострадавших при атаке FPV-дронов на Курскую область

Сегодня в поликлинику Рыльской ЦРБ в Курской области обратились двое мирных жителей, которые накануне попали под атаку FPV-дронов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

38-летнего мужчину осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение. 65-летнего мужчину решили отправить в Курскую облбольницу.

Во время атаки оба пострадавших передвигались на служебных автомобилях ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры») по трассе Янько — Макеево Рыльского района. Накануне господин Хинштейн сообщал, что FPV-дроны атаковали 18-летнюю девушку, ехавшую на мопеде в селе Крупец того же муниципалитета. Ее доставили в Курскую облбольницу, где врачи диагностировали у пациентки осколочные ранения правой руки, черепно-мозговую травму.

Алина Морозова