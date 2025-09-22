В Краснодаре высадят более 1,3 тысячи деревьев осенью

В Краснодаре планируют высадить более 1,3 тыс. деревьев и 22,8 тыс. кустарников в рамках осенней программы компенсационного озеленения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Необходимо тщательно планировать работу и по вырубке сухих и аварийных деревьев, и по высадке новых. От этого может зависеть здоровье краснодарцев»,— заявил мэр Краснодара Евгений Наумов в ходе аппаратного совещания в администрации города.

По его словам, к началу декабря планируется убрать 1,8 тыс. аварийных растений.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Олег Шишковский рассказал о конкретных планах озеленения. Компенсационные посадки пройдут на улицах Калинина, 40-летия Победы, Дзержинского, Московской и проспекте Чекистов. Также новые насаждения появятся по заявкам жителей.

Весной в городе уже провели работы по озеленению во всех округах. Высадили 667 деревьев и около 1 тыс. кустарников, включая клены, липы, боярышники, платаны, ели, сосны, можжевельники и спиреи.

В муниципальных парках весной появились 73 хвойных и лиственных дерева, была проведена санитарная обрезка. До конца 2025 года там планируется посадить еще порядка 250 саженцев.

По данным мэрии, специалисты регулярно обследуют скверы, бульвары и магистральные дороги весной и осенью, выявляя сухие и аварийные растения. Сейчас эта работа завершается.

Алина Зорина