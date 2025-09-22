Двое ярославских спортсменов стали призерами Кубка мира по кикбоксингу

Спортсмены Анастасия Мошкина и Григорий Дроздов из Ярославской области завоевали медали на Кубке мира по кикбоксингу, прошедшем в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Анастасия Мошкина завоевала серебро в весовой категории 63,5 кг среди женщин от 18 до 40 лет, Григорий Дроздов — бронзу в категории 91 кг среди мужчин от 18 до 40 лет.

Ярославские спортсмены выступали в составе сборной России, в которую входили 85 представителей. Сборная заняла второе общекомандное место, уступив хозяевам турнира.

Алла Чижова