Транспортная прокуратура проверила сход с путей семи вагонов в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода семи вагонов на станции Екатеринбург-Сортировочный и нашла виновных. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошел еще 6 августа при маневрировании состава, вагоны были нагружены стальным прокатом. Причиной стала неисправность путей, которую своевременно не выявили сотрудники. После того, как проблему обнаружила прокуратура, ее исправили.

Транспортная прокуратура внесла представления руководителям свердловской дирекции управления движением и свердловской дирекции инфраструктуры. Виновное должностное лицо обвинили по по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения на железнодорожных путях), сотрудник заплатит штраф.

Напомним, на место событий в августе выезжал заместитель свердловского транспортного прокурора. Никто не пострадал, движение на участке не останавливали.

Анна Капустина