Под Саратовом при столкновении с легковушкой погиб водитель мотоблока

В Новобурасском районе Саратовской области в результате ДТП погиб один человек, пострадали двое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 13:20 сегодня, 22 сентября, близ поселка городского типа Новые Бурасы. Там столкнулись автомобиль «Лада Калина» и мотоблок. Первым управлял мужчина 1958 года рождения, вторым — мужчина 1986 года рождения.

В результате аварии погиб водитель мотоблока, его пассажирку (женщина 1974 года рождения) и водителя легковушки увезли в медучреждение. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов