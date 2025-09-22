В Ярославле объявили ЧС из-за износа системы отопления в МКД

В Ярославле ситуацию с физическим износом системы отопления многоквартирного дома № 27, корпус 1, на улице Кавказской отнесли к чрезвычайной ситуации муниципального характера. Постановление подписал мэр Артем Молчанов 22 сентября.

Износ внутридомовой инженерной системы отопления достиг критического значения, указывается в документе. Границами зоны ЧС определили земельный участок с кадастровым номером 76:23:021504:76, на котором расположен многоквартирный дом.

По адресу улица Кавказская, дом № 27, к. 1, располагается пятиэтажный жилой дом, рядом с ним находится зал борьбы Спортивной школы олимпийского резерва №17 по борьбе самбо. Согласно кадастровой карте зона ЧС только частично затрагивает здание школы и полностью охватывает территорию МКД.

Алла Чижова