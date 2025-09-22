Глава СКР заинтересовался результатами проверки по информации о ненадлежащей дороге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбуржью Вячеславу Зудерману доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по информации о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в с. Воздвиженка. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Согласно опубликованной информации ведомства, в СМИ сообщается о нарушении прав жителей села Воздвиженка на качественную дорожную инфраструктуру. Несколько лет дорога на ул. Заречной находится в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались глубокие ямы и колеи. Во время дождя и при выпадении снега грунтовое полотно регулярно размывается. Транспортные средства, в том числе экстренных служб, не могут проехать, также затруднено пешее перемещение граждан.

Руфия Кутляева