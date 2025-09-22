Главе СКР доложат по делу о нарушении прав ребенка-инвалида в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав ребенка-инвалида на доступную среду в Саратове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее жительница Саратова в обращении к силовому ведомству рассказала, что ее семья проживает на третьем этаже многоквартирного дома по ул. Вавилова, его лестничные марши и входная группа лишены пандусов. Из-за этого 15-летний сын заявительницы, являющийся инвалидом, не может покинуть здание без посторонней помощи. Мать обращалась по этой проблеме в компетентные органы, но безрезультатно.

Господин Бастрыкин ранее ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. По его поручению начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, добиться восстановления прав мальчика в кратчайшие сроки.

Павел Фролов