В Курской области разминировали 100 тысяч гектаров приграничья

На сегодня в приграничье Курской области разминировано 100 тыс. га, 878 км дорог и 16,7 тыс. зданий. От мин очищены 72 населенных пункта — опасными остаются еще 50. Об этом на заседании регионального правительства сообщил врио заместителя губернатора Артем Демидов.

«Работа по разминированию ведется в 20 населенных пунктах»,— отметил господин Демидов.

В начале сентября у села Поповка Рыльского района Курской области подорвались на минах и погибли на месте двое мирных жителей 28-ми и 38-ми лет.

Юрий Голубь