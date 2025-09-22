Интерес к покупке вторичного жилья в Краснодаре вырос на 6% за месяц

По итогам августа 2025 года спрос на квартиры на вторичном рынке в Краснодаре увеличился на 6% по сравнению с июлем. Об этом сообщает аналитическая служба «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России пользовательская активность на платформе с начала года выросла на 2%. Наибольший рост интереса к вторичному жилью зафиксирован во Владивостоке (+36%), Томске (+26%) и Красноярске (+22%). В Москве показатель увеличился на 3%, в Санкт-Петербурге — на 10%.

При этом общее число сделок в августе, по данным Роскадастра, сократилось на 3% — с 150 тыс. до 146 тыс. договоров купли-продажи. В ряде регионов был отмечен рост: в Новосибирской области на 12%, в Тюменской — на 5%, в Башкортостане, Татарстане и Иркутской области — на 4% в каждом. В тройку лидеров по числу сделок вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые пришлось 17% всех продаж готового жилья.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в России в августе составила 133,7 тыс. руб., что на 2% выше, чем годом ранее. В Краснодаре показатель достиг 127 тыс. руб. за «квадрат». Самые высокие цены зафиксированы в Москве (439 тыс. руб. в пределах МКАД), Сочи (291 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (238 тыс. руб.), самые низкие — в Брянске (83 тыс. руб.), Смоленске и Астрахани (85 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в январе—июле 2025 года количество сделок на первичном рынке жилья в Краснодарском крае сократилось на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Нурий Бзасежев