Опасный дуэт

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета изучили влияние инфекций на течение умеренной формы ковида. Они выявили, что бактерия Mycoplasma pneumoniae усугубляет поражение легких у привитых от коронавируса пациентов, а грибковые инфекции затягивают лечение. Результаты исследования опубликованы в Canadian Journal of Respiratory Therapy.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Природа осложнений ковида и их возможных последствий — предмет исследований для всей современной медицинской науки. Как отмечают специалисты, подавляющее большинство осложнений, возникающих после перенесенного коронавируса SARS-CoV-2, вызывается присоединением вторичных инфекций. В момент заражения коронавирусом иммунитет человека значительно ослабевает, а потому становится уязвим для других инфекций, в том числе бактериальных и грибковых. Такое явление называется коинфекцией, или суперинфекцией.

Именно рост бактерий и грибков в респираторном тракте приводит к серьезным последствиям, включая сбои в работе иммунной системы и цитокиновый шторм — воспалительную реакцию, при которой в крови возрастает уровень белков, отвечающих за связь между клетками организма. Как отмечают ученые, такое явление носит глобальный характер и характерно для всех ОРВИ, к которым относится также ковид. Особенно опасны «двойные» инфекции для тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких.

Однако какое влияние сочетанные инфекции оказывают на тех, кто переносит вирус не в тяжелой форме, до сих пор не было ясно. При этом большинство пациентов переносит ОРВИ именно в легкой или среднетяжелой формах. Чтобы эффективнее проводить терапию, особенно в период эпидемий, когда нагрузка на организм пациента и на всю систему здравоохранения (за счет высокой заболеваемости) возрастает, важно понимать, как правильно подходить к диагностике и лечению пациентов.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и врачи Лужской межрайонной больницы проанализировали данные 271 пациента с умеренной формой ковида во время прохождения ими лечения в больнице. При анализе учитывали результаты посевов образцов мокроты, видовое определение грибков и бактерий на современном масс-спектрометре, показатели уровней антител к бактериям Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae, а также данные компьютерной томограммы (КТ).

Бактерии Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae часто вызывают атипичную пневмонию, которая передается воздушно-капельным путем. Эти возбудители устойчивы к антибиотикам, которые обычно назначают пациентам при пневмонии и требуют выбора других препаратов для эффективного лечения.

«Мы выяснили, что коинфекции встречаются очень часто: у 86% исследуемых пациентов в мокроте нашли какие-либо бактерии или грибки. Чаще всего это были стрептококки и нейссерии, которые в норме присутствуют в ротовой полости и обычно не опасны. Но были найдены и более опасные условно-патогенные бактерии, которые могут усугублять течение болезни и замедлять выздоровление»,— пояснил биолог отделения гематологии Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ Андрей Иванов.

По его словам, Mycoplasma pneumoniae усугубляет поражение легких. Так, у пациентов, у которых одновременно с ковидом была выявлена активная инфекция, вызванная этой бактерией, компьютерная томография показала более серьезные повреждения легких. Этот эффект был особенно ярко выражен у вакцинированных людей. Ученые предполагают, что у привитых пациентов коронавирусная инфекция сама по себе могла бы протекать легче, но именно «добавка» в виде бактерии стала причиной развития пневмонии и привела к госпитализации.

Также выяснилось, что наличие инфекции, вызванной грибком Candida albicans, затягивает лечение. У пациентов, в мокроте которых нашли большое количество грибка, среднее время пребывания в больнице было продолжительнее, чем у тех, кого он обошел стороной. Авторы исследования считают, что это могло быть связано с получением антибиотиков сразу после поступления в больницу. Препараты справлялись с бактериями, однако не были эффективны против грибков, именно поэтому влияние этих патогенов на результаты лечения оказалось более заметным.

«Важный положительный вывод: несмотря на обнаруженные коинфекции, ни одна из них (кроме грибковой) не привела к серьезному ухудшению состояния пациентов или увеличению срока их лечения. Это говорит о том, что стандартная антибактериальная терапия, которую назначают при поступлении в больницу, эффективно справляется с большинством бактериальных угроз при умеренном течении ковида»,— сказала старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии СПбГУ Анастасия Ваганова.

Еще одним значимым результатом проведенного исследования стало понимание, что течение заболевания ковидом у непривитых и ранее вакцинированных пациентов протекает по различающимся сценариям. Роль вторичных коинфекций, в первую очередь Mycoplasma pneumoniae, для вакцинированных выходит на первый план, в отличие от преимущественно вирусного поражения тканей легких с вероятным цитокиновым штормом у непривитых.

Ученые рекомендуют врачам учитывать данные риски и более активно проводить микробиологическую диагностику при поступлении пациентов, чтобы своевременно корректировать лечение и назначать нужные препараты без задержек.

На базе Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ действует первый в мире Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий ковида. Кроме того, ученые университета создали модель прогнозирования роста заболеваемости ковидом.

Ранее ученые СПбГУ провели исследование 28,5 тыс. пациентов на уровень антител к кори, которое показало, что выявленный уровень коллективного иммунитета к кори в 70% в Северо-Западном федеральном округе России недостаточен для предотвращения эпидемии в случае ее возникновения.

Андрей Березкин